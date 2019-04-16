В Омске открылся первый за Уралом детский хоспис. Что говорят пациенты

«Я ждала открытия, следила в соцсетях. Даже не думала, что смогу попасть сюда. Жене 10 лет. В год поставили диагноз ДЦП, затем добавилась эпилепсия. С этим в городских центрах не могут ничего предложить. Пытались ходить в специальный садик, но воспитатели сказали, что это очень тяжелый ребенок, не для садика. Теперь школа, учимся дома в третьем классе. Здесь реабилитологи согласились принять нас с эпилепсией. А мы за любой кипиш, лишь бы только взяли», — рассказала одна из мам, заселившихся в хоспис.