Совфед дал комментарий по размещению вертолетов Британии в Эстонии

Posted 16 апреля 2019, 11:52
Published 16 апреля 2019, 11:52
Modified 23 февраля 2022, 12:19
Updated 23 февраля 2022, 12:19
Как передает RT, по словам эксперта, очевидно, что данная акция направлена не на «защиту от агрессии». Она подразумевает присутствие на территории Эстонии вооруженных сил НАТО, которая таким способом закрепляется в стране. Но самое главное, что в этом действии просматривается попытка переложить ответственность за мировую напряженность на Россию, уверен Морозов.
Он также добавил, такого рода меры со стороны Англии выступают частью стратегии давления, запугивания и «создания мифа о российской угрозе для военного присутствия везде, где только можно».
Напомним, ранее Британия направила в Эстонию пять вертолетов Apache в качестве средства сдерживания «очень вероятной агрессии» со стороны РФ.
Как отметил руководитель британского Минобороны Гэвин Уильямсон, размещение вертолетов в Эстонии является «жизненно важным».