Совфед дал комментарий по размещению вертолетов Британии в Эстонии

Как передает RT, по словам эксперта, очевидно, что данная акция направлена не на «защиту от агрессии». Она подразумевает присутствие на территории Эстонии вооруженных сил НАТО, которая таким способом закрепляется в стране. Но самое главное, что в этом действии просматривается попытка переложить ответственность за мировую напряженность на Россию, уверен Морозов.