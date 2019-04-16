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Posted 16 апреля 2019, 11:52

Published 16 апреля 2019, 11:52

Modified 23 февраля 2022, 12:19

Updated 23 февраля 2022, 12:19

Совфед дал комментарий по размещению вертолетов Британии в Эстонии

16 апреля 2019, 11:52
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов дал комментарий по поводу решения Британии направить в Эстонию пять вертолетов Apache для сдерживания «очень вероятной агрессии» со стороны России.

Как передает RT, по словам эксперта, очевидно, что данная акция направлена не на «защиту от агрессии». Она подразумевает присутствие на территории Эстонии вооруженных сил НАТО, которая таким способом закрепляется в стране. Но самое главное, что в этом действии просматривается попытка переложить ответственность за мировую напряженность на Россию, уверен Морозов.

Он также добавил, такого рода меры со стороны Англии выступают частью стратегии давления, запугивания и «создания мифа о российской угрозе для военного присутствия везде, где только можно».

Напомним, ранее Британия направила в Эстонию пять вертолетов Apache в качестве средства сдерживания «очень вероятной агрессии» со стороны РФ.

Как отметил руководитель британского Минобороны Гэвин Уильямсон, размещение вертолетов в Эстонии является «жизненно важным».

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