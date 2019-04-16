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Posted 16 апреля 2019, 11:50

Published 16 апреля 2019, 11:50

Modified 23 февраля 2022, 12:19

Updated 23 февраля 2022, 12:19

Соцопрос показал отношение жителей России к Ассанжу

16 апреля 2019, 11:50
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, в процессе которого выяснил отношение россиян к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Как передает RT, оказалось, большинство жителей России считают его борцом за свободу и альтруистом.

Опрос показал, что 45% граждан считают, что, публикуя секретные материалы, Ассанж продвигает принципы свободы слова и свободы средств массовой информации. Помимо этого, 40% респондентов полагают, что Ассанж действовал в интересах мировой общественности.

Также указывается, что 57% россиян верят, что Ассанж своими действиями желал открыть глаза мировой общественности на инциденты коррупции, преступлений, скандалов в различных странах.

При этом 27% граждан считают, что глава WikiLeaks своими публикациями нарушил законодательство, 17% уверены, что он действовал в личных интересах, а другие 16% верят, что им размещались секретные данные в интересах отдельных государств и политических деятелей. Как считают 17% респондентов, публикуя секретные сведения, Ассанж хотел отомстить своим врагам и привлечь к себе внимание.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 13 апреля 2019 года. При этом использовался метод телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1.6 тысячи респондентов.

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