Соцопрос показал отношение жителей России к Ассанжу

Posted 16 апреля 2019, 11:50
Published 16 апреля 2019, 11:50
Modified 23 февраля 2022, 12:19
Updated 23 февраля 2022, 12:19
Опрос показал, что 45% граждан считают, что, публикуя секретные материалы, Ассанж продвигает принципы свободы слова и свободы средств массовой информации. Помимо этого, 40% респондентов полагают, что Ассанж действовал в интересах мировой общественности.
Также указывается, что 57% россиян верят, что Ассанж своими действиями желал открыть глаза мировой общественности на инциденты коррупции, преступлений, скандалов в различных странах.
При этом 27% граждан считают, что глава WikiLeaks своими публикациями нарушил законодательство, 17% уверены, что он действовал в личных интересах, а другие 16% верят, что им размещались секретные данные в интересах отдельных государств и политических деятелей. Как считают 17% респондентов, публикуя секретные сведения, Ассанж хотел отомстить своим врагам и привлечь к себе внимание.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 13 апреля 2019 года. При этом использовался метод телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1.6 тысячи респондентов.