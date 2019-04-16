Соцопрос показал отношение жителей России к Ассанжу

При этом 27% граждан считают, что глава WikiLeaks своими публикациями нарушил законодательство, 17% уверены, что он действовал в личных интересах, а другие 16% верят, что им размещались секретные данные в интересах отдельных государств и политических деятелей. Как считают 17% респондентов, публикуя секретные сведения, Ассанж хотел отомстить своим врагам и привлечь к себе внимание.