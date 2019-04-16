ДРСУ-2 хочет помириться со своими кредиторами

Согласно материалам банкротного дела, Арбитражный суд Омской области удовлетворил ходатайство АО «ДРСУ-2» об отложении судебного заседания до 15 мая 2019 года. Отметим, что на заседании, которое было решено отложить, должно было рассматриваться заявление о признании строительной компании банкротом. Причина — в неисполненных обязательствах дочерней структуры минимущества.
Это время, как говорится в документе, компания потратит на сбор необходимых документов и урегулирование спора с ООО «Торговый дом «СНК» мирным путем. Вероятно, ради того, чтобы избежать процедуры банкротства, ДРСУ-2 согласится на подписание мирового соглашения с кредитором.
Ранее Город55 сообщал о том, что руководит ООО «ТД СНК» Алексей Царук. До этого он возглавлял ООО «СНК», которое участвовало в скандале с закупкой щебня для нескольких ДРСУ. В результате тех событий директор Омской топливной компании Александр Медведев, министр транспорта Олег Илюшин, а также Виктор Агарков, представлявшийся другом действующего на тот момент губернатора Омской области Виктора Назарова, оказались осуждены.
Напомним, гендиректор ДРСУ-2, бывший глава областного минстроя Владимир Стрельцов находится под следствием. Бывший чиновник подозревается Следственным комитетом в сокрытии денежных средств предприятия от налоговой службы.
О намерении обанкротить предприятие экс-чиновника ранее заявляли «Примсоцбанк», ООО «ДРС-3», ООО «СПК «Дорстрой» и ООО «ТД «СНК». Последнее подало иск в Арбитражный суд Омской области, где заявление приняли к рассмотрению. Ранее обанкротить дочку Минимущества пыталась налоговая служба, однако предприятие выплатило ей 30,8 млн рублей, что позволило избежать банкротства.