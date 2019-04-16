ДРСУ-2 хочет помириться со своими кредиторами

Ранее Город55 сообщал о том, что руководит ООО «ТД СНК» Алексей Царук. До этого он возглавлял ООО «СНК», которое участвовало в скандале с закупкой щебня для нескольких ДРСУ. В результате тех событий директор Омской топливной компании Александр Медведев, министр транспорта Олег Илюшин, а также Виктор Агарков, представлявшийся другом действующего на тот момент губернатора Омской области Виктора Назарова, оказались осуждены.