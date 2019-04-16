Бурков поручил срочно принять меры в затопленных селах Омской области

Отмечается, что в наиболее проблемном районе — Нижнеомском, где паводок нарушил транспортное сообщение с некоторыми населенными пунктами, имеется необходимый запас продуктов, питьевой воды и медикаментов. В случае экстренной необходимости санитарную авиацию готовы принять вертолетные площадки, обустроенные в селах Новотроицк и Ситниково. Проработан вопрос доставки плавающего транспортера ПТС-М, который можно использовать для перевозки продуктов и эвакуации людей.