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Авдошин намерен обанкротить бывшего владельца недостроенного отеля Marriott

Авдошин намерен обанкротить бывшего владельца недостроенного отеля Marriott

16 апреля 2019, 08:17
Фото: Город55
Омский бизнесмен Вячеслав Авдошин намерен подать иск на банкротство ООО «Строй-К».

Предприниматель в официальном порядке обнародовал заявление о своих намерениях в отношении общества, которое ранее уже пыталась обанкротить налоговая инспекция № 1 по Центральному округу города Омска.

Прошлая попытка закончилась отказом суда рассматривать иск, поскольку у «Строй-К» не нашлось средств и имущества, за счет которого можно было оплатить саму процедуру банкротства, судебные расходы и долги кредиторам.

Для справки: в 2015 году ООО «Строй-К», директором которого является Александр Черепанов, выкупило здание недостроенного отеля Marriott рядом с торгово-офисным комплексом «Миллениум», выставленным на торги прежним собственником ООО «Отель сервис Омск» из-за долгов тому же «Строй-К».

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