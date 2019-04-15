За рецидив омичу ужесточили наказание до колонии строгого режима

Первая инстанция, Советский районный суд города Омска, не учла рецидивный характер преступления — в 2007 и 2013 годах омич уже привлекался за сбыт и хранение наркотиков. Судом было назначено наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.