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Posted 15 апреля 2019, 04:02

Published 15 апреля 2019, 04:02

Modified 19 августа, 21:12

Updated 19 августа, 21:12

За рецидив омичу ужесточили наказание до колонии строгого режима

За рецидив омичу ужесточили наказание до колонии строгого режима

15 апреля 2019, 04:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омский областной суд ужесточил наказание 46-летнему местному жителю, осужденному за приобретение и хранение наркотиков, заменив условный срок на реальное лишение свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

Омич попался с 0,27 грамма синтетического наркотика в августе 2018 года на улице 20-го Партсъезда, что считается значительным размером для данной категории запрещенных веществ.

Первая инстанция, Советский районный суд города Омска, не учла рецидивный характер преступления — в 2007 и 2013 годах омич уже привлекался за сбыт и хранение наркотиков. Судом было назначено наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Однако прокуратура оспорила данный вердикт в апелляционном порядке. Областной суд пересмотрел вынесенное ранее решение, учтя склонность мужчины к рецидиву, и ужесточил наказание до 1 года и 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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