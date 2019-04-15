За рецидив омичу ужесточили наказание до колонии строгого режима

Posted 15 апреля 2019, 04:02
Published 15 апреля 2019, 04:02
Modified 19 августа, 21:12
Updated 19 августа, 21:12
Омич попался с 0,27 грамма синтетического наркотика в августе 2018 года на улице 20-го Партсъезда, что считается значительным размером для данной категории запрещенных веществ.
Первая инстанция, Советский районный суд города Омска, не учла рецидивный характер преступления — в 2007 и 2013 годах омич уже привлекался за сбыт и хранение наркотиков. Судом было назначено наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Однако прокуратура оспорила данный вердикт в апелляционном порядке. Областной суд пересмотрел вынесенное ранее решение, учтя склонность мужчины к рецидиву, и ужесточил наказание до 1 года и 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.