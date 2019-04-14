Омские спасатели следят, чтобы поселок Затон не ушел под воду

Уже пришедший в регион паводок отрезал от райцентров несколько деревень. В ГУ МЧС России по Омской области рассказали, что в поселках Новотроицкое и Ситниково будут оборудованы вертолетные площадки, чтобы доставлять продукты и лекарства в зону затопления.