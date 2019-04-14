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Posted 14 апреля 2019, 07:32

Published 14 апреля 2019, 07:32

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Омские спасатели следят, чтобы поселок Затон не ушел под воду

Омские спасатели следят, чтобы поселок Затон не ушел под воду

14 апреля 2019, 07:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Оперативная группа МЧС следит за паводком, пришедшим в Черлакский район, сообщили в ведомстве.

Из-за тронувшегося льда по всему региону ожидается повышение уровня воды в реках. Вследствие этого некоторые районы области оказываются почти полностью погружены под воду.

Поселок Затон в Черлакском районе затапливает ежегодно, и спасатели следят за уровнем воды и помогают перевозить вещи и скот жителей поселка в безопасные зоны.

«Ежедневно производится мониторинг обстановки с помощью беспилотного летательного аппарата. Такой вид контроля обстановки помогает охватить максимальную широту картины. Организуются сходы граждан. Людей информируют о складывающейся обстановке. Кроме того, с ними проводятся инструктажи по действиям в случае прихода „большой“ воды и эвакуации», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

На проблемный участок 12 апреля на двух модернизированных автомобилях высокой проходимости оперативная спасательная группа выехала на проблемный участок и доставила туда необходимые средства спасения, аварийно-спасательные инструменты, а также средства для оказания первой помощи и эвакуации населения.

Уже пришедший в регион паводок отрезал от райцентров несколько деревень. В ГУ МЧС России по Омской области рассказали, что в поселках Новотроицкое и Ситниково будут оборудованы вертолетные площадки, чтобы доставлять продукты и лекарства в зону затопления.

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