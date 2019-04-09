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Posted 9 апреля 2019,, 13:31

Published 9 апреля 2019,, 13:31

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске в сентябре появятся проездные-брелоки «Омка»

9 апреля 2019, 13:31
Об этом сегодня сообщил директор департамента транспорта Александр Вялков.

Проездные в новой конфигурации планируют запустить в продажу в начале сентября. По данным «ОмскРегиона», брелоки успешно прошли тестирование на терминалах городского общественного транспорта.

Стоимость такого проездного будет немного выше — 150 рублей. Вялков объяснил это тем, что производство транспортных карт в виде брелоков обходится намного дороже, чем производство стандартных пластиковых проездных. Продаваться брелоки будут только в торговых точках в центре города, сообщает издание.

Кроме брелоков, карты «Омка» выпускаются и в виде браслета. Но омичи ими воспользоваться не смогут, так как в департаменте этот способ оплаты проезда посчитали неудобным.

«В маршрутке браслет нужно снять и передать водителю, это неудобно. Пока у нас нет таких терминалов, как в московском транспорте, этот способ оплаты не будет популярен у нас», - приводит издание слова директора департамента.

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