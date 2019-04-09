Аудитора «12 канала» и Омского аэропорта обвинили в необъективности

Выяснилось, что представители «Аудитинформ» нарушали принципы объективности. Также для выполнения процедур направлялись сотрудники, не имеющие квалификационного аттестата аудитора, соответствующего типу задания. Кроме того, специалисты пренебрегали правилами составления рабочих документов, позволяющими другим аудиторам быстро вникнуть в материал, сообщает «СуперОмск».