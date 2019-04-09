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Posted 9 апреля 2019, 02:49

Published 9 апреля 2019, 02:49

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Аудитора «12 канала» и Омского аэропорта обвинили в необъективности

Аудитора «12 канала» и Омского аэропорта обвинили в необъективности

9 апреля 2019, 02:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Управление федерального казначейства по Красноярскому краю выявило нарушения в деятельности ООО «Омская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ», в том числе работавшего с АО «Омские медиа» («12 канал») и Омским аэропортом.

Выяснилось, что представители «Аудитинформ» нарушали принципы объективности. Также для выполнения процедур направлялись сотрудники, не имеющие квалификационного аттестата аудитора, соответствующего типу задания. Кроме того, специалисты пренебрегали правилами составления рабочих документов, позволяющими другим аудиторам быстро вникнуть в материал, сообщает «СуперОмск».

Где проводились аудиторские проверки, в отношении каких компаний, допущены ли нарушения, в материалах не уточняется.

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