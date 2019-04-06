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Posted 6 апреля 2019,, 07:25

Published 6 апреля 2019,, 07:25

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омский Дом актера погасит долги перед налоговой в рассрочку

6 апреля 2019, 07:25
В управлении налоговой службы Дому актеров готовы предоставить рассрочку на погашение долга.

Как сообщает издание «KVnews», в УФНС по Омской области направили в региональное министерство культуры письмо с просьбой о содействии.

«Проинформировал, что у нас было обращение. Мы со своей стороны дали разъяснения и просим министерство оказать содействие в сборе всех документов для того, чтобы мы уже начали оформлять рассрочку по налоговым платежам», – приводит издание слова начальника УФНС Владимира Репина.

Ранее Город55 сообщал, что омский Дом актера могут продать из-за долгов. Они образовались из-за выявленных в здании нарушений пожарной безопасности. Во время исполнения предписаний Дом актера потерял нескольких арендаторов. Здание уже функционирует, однако долг по земельным налогам Омскому союзу журналистов погасить вовремя не удалось.

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