Омский Дом актера погасит долги перед налоговой в рассрочку

«Проинформировал, что у нас было обращение. Мы со своей стороны дали разъяснения и просим министерство оказать содействие в сборе всех документов для того, чтобы мы уже начали оформлять рассрочку по налоговым платежам», – приводит издание слова начальника УФНС Владимира Репина.