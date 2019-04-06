Омский Дом актера погасит долги перед налоговой в рассрочку

Posted 6 апреля 2019,, 07:25
Published 6 апреля 2019,, 07:25
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает издание «KVnews», в УФНС по Омской области направили в региональное министерство культуры письмо с просьбой о содействии.
«Проинформировал, что у нас было обращение. Мы со своей стороны дали разъяснения и просим министерство оказать содействие в сборе всех документов для того, чтобы мы уже начали оформлять рассрочку по налоговым платежам», – приводит издание слова начальника УФНС Владимира Репина.
Ранее Город55 сообщал, что омский Дом актера могут продать из-за долгов. Они образовались из-за выявленных в здании нарушений пожарной безопасности. Во время исполнения предписаний Дом актера потерял нескольких арендаторов. Здание уже функционирует, однако долг по земельным налогам Омскому союзу журналистов погасить вовремя не удалось.