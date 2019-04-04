В Омске за сексуальное насилие под суд пойдет 15-летняя школьница

Posted 4 апреля 2019, 13:36
Published 4 апреля 2019, 13:36
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
По данным следствия, в конце декабря 2018 года в Омске 15-летняя школьница в состоянии алкогольного опьянения вместе со своей 13-летней подругой избили и заставили 13-летнюю потерпевшую совершить действия сексуального характера. Происходящее несовершеннолетние снимали на мобильный телефон.
Через месяц после произошедшего девочки поделились видеозаписью с одним из школьников, который выложил видео в интернет. В этот же день с видео ознакомились следователи и возбудили уголовное дело.
15-летнюю школьницу заключили под стражу, ее 13-летнюю подругу отправили в спецучреждение для подростков из-за того, что она не достигла возраста уголовной ответственности, пояснили в ведомстве.
Органам, контролирующим условия жизни и поведение несовершеннолетних, внесено представление об устранении причин и условий, которые поспособствовали совершению преступления. Уголовное дело, по сообщению пресс-службы СУ СКР по Омской области, направлено в суд.
Ранее Город55 сообщал, что 15-летнюю фигурантку дела заключили под стражу 1 февраля 2019 года. Ее 13-летняя подруга избежала суда. Еще одна школьница, которая могла быть причастна к преступлению, покинула квартиру до того, как все началось.