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Posted 4 апреля 2019, 13:36

Published 4 апреля 2019, 13:36

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омске за сексуальное насилие под суд пойдет 15-летняя школьница

В Омске за сексуальное насилие под суд пойдет 15-летняя школьница

4 апреля 2019, 13:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следственные органы СКР по Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении 15-летней девочки. По данным ведомства, ее обвиняют в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

По данным следствия, в конце декабря 2018 года в Омске 15-летняя школьница в состоянии алкогольного опьянения вместе со своей 13-летней подругой избили и заставили 13-летнюю потерпевшую совершить действия сексуального характера. Происходящее несовершеннолетние снимали на мобильный телефон.

Через месяц после произошедшего девочки поделились видеозаписью с одним из школьников, который выложил видео в интернет. В этот же день с видео ознакомились следователи и возбудили уголовное дело.

15-летнюю школьницу заключили под стражу, ее 13-летнюю подругу отправили в спецучреждение для подростков из-за того, что она не достигла возраста уголовной ответственности, пояснили в ведомстве.

Органам, контролирующим условия жизни и поведение несовершеннолетних, внесено представление об устранении причин и условий, которые поспособствовали совершению преступления. Уголовное дело, по сообщению пресс-службы СУ СКР по Омской области, направлено в суд.

Ранее Город55 сообщал, что 15-летнюю фигурантку дела заключили под стражу 1 февраля 2019 года. Ее 13-летняя подруга избежала суда. Еще одна школьница, которая могла быть причастна к преступлению, покинула квартиру до того, как все началось.

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