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Posted 31 марта 2019, 03:40

Published 31 марта 2019, 03:40

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В медучреждениях Омска мало врачей и много медсестер

В медучреждениях Омска мало врачей и много медсестер

31 марта 2019, 03:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По данным отчета контрольно-счетной палаты Омской области за 2018 год, в регионе отмечается нехватка врачей.

Минимальный показатель укомплектованности среди проверенных ведомством учреждений составил 44,4% в Центре Крови. Наиболее укомплектованным оказался омский Центр СПИДа – здесь работает 92,9% необходимых специалистов.

Кроме этого существует проблема нехватки специалистов узкой направленности. Например, в детском санатории №1, который специализируется на заболевании органов дыхания, отсутствуют должности оториноларинголога и аллерголога. В детском санатории №2 ситуация почти такая же: здесь специализируются на заболевании органов пищеварения, однако предусмотрено лишь 0,25 ставки врача-гастроэнтеролога.

В это же время численность вспомогательного персонала превышает необходимое количество в разы: в детском санатории № 1 воспитателей в 2 раза больше, помощников воспитателей — в 1,8 раза, медицинских сестер – в 1,6 раза.

Состав «скорых», по данным ведомства, также численно занижен на 21,2% - фактически, бригады укомплектованы фельдшерами лишь на 81,1%.

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