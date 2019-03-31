В медучреждениях Омска мало врачей и много медсестер

Posted 31 марта 2019, 03:40
Published 31 марта 2019, 03:40
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Минимальный показатель укомплектованности среди проверенных ведомством учреждений составил 44,4% в Центре Крови. Наиболее укомплектованным оказался омский Центр СПИДа – здесь работает 92,9% необходимых специалистов.
Кроме этого существует проблема нехватки специалистов узкой направленности. Например, в детском санатории №1, который специализируется на заболевании органов дыхания, отсутствуют должности оториноларинголога и аллерголога. В детском санатории №2 ситуация почти такая же: здесь специализируются на заболевании органов пищеварения, однако предусмотрено лишь 0,25 ставки врача-гастроэнтеролога.
В это же время численность вспомогательного персонала превышает необходимое количество в разы: в детском санатории № 1 воспитателей в 2 раза больше, помощников воспитателей — в 1,8 раза, медицинских сестер – в 1,6 раза.
Состав «скорых», по данным ведомства, также численно занижен на 21,2% - фактически, бригады укомплектованы фельдшерами лишь на 81,1%.