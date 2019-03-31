В медучреждениях Омска мало врачей и много медсестер

Кроме этого существует проблема нехватки специалистов узкой направленности. Например, в детском санатории №1, который специализируется на заболевании органов дыхания, отсутствуют должности оториноларинголога и аллерголога. В детском санатории №2 ситуация почти такая же: здесь специализируются на заболевании органов пищеварения, однако предусмотрено лишь 0,25 ставки врача-гастроэнтеролога.