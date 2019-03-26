Ставки на спорт: как новичку начать зарабатывать?

Существует мнение, что ставить можно только на итоговый результат игры. Однако делать ставку можно на количество угловых, голов, пенальти, процент владения мячом, желтые карточки. Если вы сомневаетесь в победе команды, можно попытать удачу в том, в чем вы уверены.