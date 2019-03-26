Ставки на спорт: как новичку начать зарабатывать?

Posted 26 марта 2019, 17:53
Published 26 марта 2019, 17:53
Modified 23 февраля 2022, 13:04
Updated 23 февраля 2022, 13:04
Выберите надежного букмекера
Первоочередная задача любого новичка – выбор букмекера. Сайт, на котором вы будете делать ставки, должен быть прост в использовании, ведь от удобства страницы зависит скорость совершения ставки.
Обращайте внимание на первоначальные условия, которые ставит букмекерская контора. Первого взноса быть не должно, например, на futzone.ru новичку начисляются дополнительные бонусы, которые можно использовать для ставки.
Потренируйтесь
Не стоит сразу пополнять баланс и угадывать победы. Необходимо фиксировать суммы и события, выполнять анализ происходящего. Только с помощью практики вы сможете достойно зарабатывать, экономя при этом деньги и нервы.
Определитесь со стратегией
Обязательно наметьте стратегию ставок. Хаотичное вложение средств ведет, как правило, к проигрышу. Существуют разные стратегии заработка, и все они основаны на прогнозировании и анализе ситуации.
Анализируйте события
Исход спортивных событий полностью зависит от их анализа. Многие считают, что победы или поражения команды случайны, на самом же деле специалисты говорят о закономерности.
Если научиться наблюдать за статистикой домашних матчей аутсайдера, выездных матчей фаворита, списком дисквалификации игроков из-за травм, то вы проследите логичные закономерности. Начните с малой аналитики – попробуйте проследить повторения в играх одной команды, затем других. Через некоторый промежуток времени вы сможете предвидеть исходы матчей любого вида спорта.
Не стоит спешить поставить все деньги для быстрого заработка, постарайтесь спрогнозировать ту сумму, с которой вы готовы расстаться. Многие новички ошибаются, совершая ставку all in и надеясь на удачу. Запомните, что удача – один из последних факторов успешной ставки.
Ставьте наверняка
Существует мнение, что ставить можно только на итоговый результат игры. Однако делать ставку можно на количество угловых, голов, пенальти, процент владения мячом, желтые карточки. Если вы сомневаетесь в победе команды, можно попытать удачу в том, в чем вы уверены.
Будьте внимательны к деталям и не поддавайтесь эмоциям
Быть внимательным постоянно – залог хорошего заработка. Некоторые букмекерские компании предлагают разные виды приложений, при использовании которых вы всегда сможете быть в курсе последних событий.
Для более полного ознакомления с особенностями заработка можете обратиться к сайту futzone.ru, у которого также существует мобильная версия. Мелочей в спортивных событиях не бывает, обязательно следите за новостями и не поддавайтесь эмоциям.
Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
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