По дорогам под Омском запретят ездить, чтобы сохранить асфальт

Posted 26 марта 2019, 12:09
Published 26 марта 2019, 12:09
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
С 13 апреля по 12 мая будет запрещено движение большегрузных авто с разрешенной максимальной массой более 10 тонн по четырем автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения. Согласно документу, такой запрет позволит сохранить дорожное покрытие от повреждений во время половодья.
В список дорог, по которым нельзя будет проехать до середины мая, вошли:
Однако под ограничения попадают не все большегрузные авто. В проекте приказа отмечается, что по указанным дорогам все еще смогут осуществляться: