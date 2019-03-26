По дорогам под Омском запретят ездить, чтобы сохранить асфальт

С 13 апреля по 12 мая будет запрещено движение большегрузных авто с разрешенной максимальной массой более 10 тонн по четырем автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения. Согласно документу, такой запрет позволит сохранить дорожное покрытие от повреждений во время половодья.