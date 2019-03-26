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Posted 26 марта 2019, 12:09

Published 26 марта 2019, 12:09

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

По дорогам под Омском запретят ездить, чтобы сохранить асфальт

По дорогам под Омском запретят ездить, чтобы сохранить асфальт

26 марта 2019, 12:09
Фото: Медиахолдинг 1MI.
В министерстве строительства региона подготовили проект приказа, согласно которому по некоторым трассам области будет запрещено ездить большегрузам.

С 13 апреля по 12 мая будет запрещено движение большегрузных авто с разрешенной максимальной массой более 10 тонн по четырем автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения. Согласно документу, такой запрет позволит сохранить дорожное покрытие от повреждений во время половодья.

В список дорог, по которым нельзя будет проехать до середины мая, вошли:

  • Трасса Омск – Муромцево – Седельниково на участке Муромцево – Седельниково в Муромцевском и Седельниковском районах. Объезд возможен по автомобильным дорогам Омск – Тара и Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Седельниково;
  • Трасса Большие Уки – Тевриз в Большеуковском и Тевризском районах. Объезд возможен по автомобильным дорогам Омск – Тара и Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Усть-Ишим;
  • Трасса Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском районе. Объезд возможен по автомобильным дорогам Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Голышманово – Аромашево, Аромашево – Вагай, Вагай – Дубровное – Абаул, проходящим по территории Тюменской области;
  • Трасса Усть-Ишим – Фокино в Усть-Ишимском районе. Объезд возможен по автомобильным дорогам Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Абатское – Викулово, Викулово – Каргалы – Серебрянка, проходящим по территории Тюменской области.

Однако под ограничения попадают не все большегрузные авто. В проекте приказа отмечается, что по указанным дорогам все еще смогут осуществляться:

  • международные перевозки пассажиров и грузов;
  • перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива;
  • транспортировка дорожно-строительной и дорожноэксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
  • перевозка грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
  • движение транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
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