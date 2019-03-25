В Омске отменят семь популярных автобусных маршрутов

Posted 25 марта 2019, 06:36
Published 25 марта 2019, 06:36
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Согласно документу, с регулируемых направлений снимут маршруты:
№ 20 «ОНПЗ — улицa Гaшека»,
№ 47 «Улицa Гaшека — 21-я Амурскaя»,
№ 55 «Микрорaйон Булaтово — улицa Лобкoва»,
№ 70 «ТК «Лентa» — СТЦ «Мегa»,
№ 90 «Улица Бaрхатовой — СНТ «Мeдик»,
№ 186 «ПО «Иртыш» — СНТ «Мaяк-2»,
№ 219 «Улицa Лизы Чaйкиной — СНТ «Остaшково».
Когда изменения вступят в силу, пока не известно.
ОБНОВЛЕНО
В пресс-службе мэрии прокомментировали ситуацию:
«Из реестра убраны маршруты №№ №№20, 47, 55, 70, 90Н, 186, 219Н. У пяти из них есть есть полные дублеры, которые как работали так и продолжат — это №№ 20 Н, 47Н, 55Н, 90, 219Б. Уменьшения транспортных единиц не произойдет, потому что убранные из реестра маршруты не обслуживались. Маршрут № 70 давно уже не работает, с маршрута № 186 ушел частный перевозчик, и до СНТ Маяк-2 можно доехать на маршруте № 350».