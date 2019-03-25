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Posted 25 марта 2019, 06:36

Published 25 марта 2019, 06:36

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

В Омске отменят семь популярных автобусных маршрутов

В Омске отменят семь популярных автобусных маршрутов

25 марта 2019, 06:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Омске отменят семь регулируемых автобусных маршрутов, дублирующих маршруты частных перевозчиков. Соответствующее постановление № 218-п было подписано 15 марта 2019 года.

Согласно документу, с регулируемых направлений снимут маршруты:

№ 20 «ОНПЗ — улицa Гaшека»,

№ 47 «Улицa Гaшека — 21-я Амурскaя»,

№ 55 «Микрорaйон Булaтово — улицa Лобкoва»,

№ 70 «ТК «Лентa» СТЦ «Мегa»,

№ 90 «Улица Бaрхатовой — СНТ «Мeдик»,

№ 186 «ПО «Иртыш» СНТ «Мaяк-2»,

№ 219 «Улицa Лизы Чaйкиной — СНТ «Остaшково».

Когда изменения вступят в силу, пока не известно.

ОБНОВЛЕНО

В пресс-службе мэрии прокомментировали ситуацию:

«Из реестра убраны маршруты №№ №№20, 47, 55, 70, 90Н, 186, 219Н. У пяти из них есть есть полные дублеры, которые как работали так и продолжат — это №№ 20 Н, 47Н, 55Н, 90, 219Б. Уменьшения транспортных единиц не произойдет, потому что убранные из реестра маршруты не обслуживались. Маршрут № 70 давно уже не работает, с маршрута № 186 ушел частный перевозчик, и до СНТ Маяк-2 можно доехать на маршруте № 350».

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