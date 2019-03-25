В Омске отменят семь популярных автобусных маршрутов

«Из реестра убраны маршруты №№ №№20, 47, 55, 70, 90Н, 186, 219Н. У пяти из них есть есть полные дублеры, которые как работали так и продолжат — это №№ 20 Н, 47Н, 55Н, 90, 219Б. Уменьшения транспортных единиц не произойдет, потому что убранные из реестра маршруты не обслуживались. Маршрут № 70 давно уже не работает, с маршрута № 186 ушел частный перевозчик, и до СНТ Маяк-2 можно доехать на маршруте № 350».