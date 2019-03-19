Пограничники задержали двоих омичей с пакетом наркотика

Posted 19 марта 2019, 04:41
Published 19 марта 2019, 04:41
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Мужчины собирали дикорастущую коноплю в пограничной зоне.
Во время личного досмотра у одного из нарушителей обнаружен пакет с веществом растительного происхождения с характерным запахом. После экспертизы выяснилось, что изъятым веществом оказался растительный наркотик общим весом 347 грамм.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ведомства.