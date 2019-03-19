Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 19 марта 2019, 04:41

Published 19 марта 2019, 04:41

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Пограничники задержали двоих омичей с пакетом наркотика

19 марта 2019, 04:41
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Омской области задержали жителей села Бессарабка Русско-Полянского района.

Мужчины собирали дикорастущую коноплю в пограничной зоне.

Во время личного досмотра у одного из нарушителей обнаружен пакет с веществом растительного происхождения с характерным запахом. После экспертизы выяснилось, что изъятым веществом оказался растительный наркотик общим весом 347 грамм.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ведомства.

#Новости#Пограничное Управление ФСБ России по Омской области#Задержание#Страх и ненависть#Происшествия
Подпишитесь
Как Омск простился с Владимиром Варнавским. Фоторепортаж из Концертного зала
Сегодня, 10:56
В Омской области сменились главы двух городских поселений
Сегодня, 08:12
Хоценко возглавил антитеррористическую комиссию Омской области
Сегодня, 08:43
Неожиданно. Замминистра региональной политики Омской области Олеся Потапова уйдет со своего поста
Сегодня, 08:38
Опять проиграли. «Россети» не смогли доказать, что омичи должны платить за их кабель
Сегодня, 05:23
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 03:00