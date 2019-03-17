Выяснилось, где в Омской области будет самая дорогая квартплата

Доступнее всего услуги ЖКХ станут в Тюкалинском районе, а именно - в Загваздинском и Ярковском сельских поселениях. Там, в среднем, один человек отдаст 1462 рубля, двое – 918 рублей за каждого. Три члена семьи отдадут 746 рублей в расчете на одного, семья из четырех - 614 рублей за одного, пятеро человек заплатят 512 рублей в расчете на одного человека.