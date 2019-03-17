Выяснилось, где в Омской области будет самая дорогая квартплата

Posted 17 марта 2019, 04:24
Published 17 марта 2019, 04:24
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
С 1 июля по 31 декабря будут действовать новые тарифы на услуги ЖКХ, используемые для расчета субсидий на оплату помещений и коммунальных услуг жителям многоквартирных домов.
Благодаря постановлению регионального правительства от 27 февраля 2019 года №55-П стало известно, в каких из муниципальных районах области коммунальные услуги будут самыми дорогими и самыми доступными.
Наиболее высокая стоимость услуг ЖКХ оказалась в Красноярском поселении Любинского района. Здесь одиноко проживающий гражданин заплатит 3741 рубль в отопительный и 2053 рубля в неотопительный период. Два человека заплатят 2701 рубль зимой и 1627 рублей летом, а семья из трех человек будет платить 2389 рублей в отопительный и 1469 рублей в неотопительный периоды. За каждого из четырех членов семьи с 1 июля придется отдать 1924 рубля в отопительный период и 1310 рублей летом.
Доступнее всего услуги ЖКХ станут в Тюкалинском районе, а именно - в Загваздинском и Ярковском сельских поселениях. Там, в среднем, один человек отдаст 1462 рубля, двое – 918 рублей за каждого. Три члена семьи отдадут 746 рублей в расчете на одного, семья из четырех - 614 рублей за одного, пятеро человек заплатят 512 рублей в расчете на одного человека.
В Омске же средняя плата за услуги ЖКХ с 1 июля составит 2365 рублей для одиноких омичей, для двоих – 1622 рубля, для троих – 1384 рубля, для четверых – 1204 рублей, а из расчета на каждого из членов семьи из пяти человек придется заплатить 1068 рублей.