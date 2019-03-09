Омская область оказалась в конце списка регионов с доступной и качественной медициной

Сюжет Омск сегодня

Счетная палата России недавно опубликовала исследование доступности и качества медицинской помощи в регионах в рамках системы ОМС в 2017 году. По его результатам Омская область имеет один из самых низких рейтингов по стране.

«Наиболее высокий рейтинг имеют: Тюменская область, Новосибирская область, город Москва, Архангельская область, город Санкт-Петербург и Волгоградская область. Наиболее низкий рейтинг имеют: Магаданская область, Кабардино-Балкарская Республика, Пермский край, Курская область, Республика Крым, Омская область», - сообщается в последнем номере бюллетеня Счетной палаты. Кроме низкого качества медобслуживания Омская область отличилась и наименьшим уровнем заработной платы младшего и среднего медицинского персонала в 2017 году. Данных за 2018 год пока нет.