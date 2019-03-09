Омская область оказалась в конце списка регионов с доступной и качественной медициной

Posted 9 марта 2019, 07:19
Published 9 марта 2019, 07:19
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
«Наиболее высокий рейтинг имеют: Тюменская область, Новосибирская область, город Москва, Архангельская область, город Санкт-Петербург и Волгоградская область.
Наиболее низкий рейтинг имеют: Магаданская область, Кабардино-Балкарская Республика, Пермский край, Курская область, Республика Крым, Омская область», - сообщается в последнем номере бюллетеня Счетной палаты.
Кроме низкого качества медобслуживания Омская область отличилась и наименьшим уровнем заработной платы младшего и среднего медицинского персонала в 2017 году. Данных за 2018 год пока нет.