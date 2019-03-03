Омичка отдала 600 тыс. рублей мошенникам для проведения ночного обряда на кладбище

Posted 3 марта 2019, 06:34
Published 3 марта 2019, 06:34
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Мошенница подошла к пенсионерке на улице, когда та возвращалась из поликлиники, и сообщила, что ее семье угрожает опасность — если не провести магический ритуал ночью на кладбище, то ее сын и внук умрут в течение 9 дней.
Действовала злоумышленница вместе с сообщницей, которая выполняла роль женщины, страдающей от порчи, и тоже должна была принести все имеющиеся денежные средства для чистки с помощью магического ритуала.
Взволнованная пожилая омичка собрала все ювелирные украшения, сняла деньги в банке и отдала «целительнице», которая обещала вернуть ценности на следующий день, однако в назначенное время так и не явилась.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и составили фоторобот «целительницы». Внешность сообщницы пенсионерка не запомнила, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.