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Posted 3 марта 2019, 06:34

Published 3 марта 2019, 06:34

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Омичка отдала 600 тыс. рублей мошенникам для проведения ночного обряда на кладбище

Омичка отдала 600 тыс. рублей мошенникам для проведения ночного обряда на кладбище

3 марта 2019, 06:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Омске 70-летняя пенсионерка отдала незнакомке 600 тыс. рублей и ювелирные украшения для проведения ночного обряда снятия порчи на кладбище. Однако на следующий день незнакомка пропала с деньгами и ценностями пожилой женщины.

Мошенница подошла к пенсионерке на улице, когда та возвращалась из поликлиники, и сообщила, что ее семье угрожает опасность — если не провести магический ритуал ночью на кладбище, то ее сын и внук умрут в течение 9 дней.

Действовала злоумышленница вместе с сообщницей, которая выполняла роль женщины, страдающей от порчи, и тоже должна была принести все имеющиеся денежные средства для чистки с помощью магического ритуала.

Взволнованная пожилая омичка собрала все ювелирные украшения, сняла деньги в банке и отдала «целительнице», которая обещала вернуть ценности на следующий день, однако в назначенное время так и не явилась.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и составили фоторобот «целительницы». Внешность сообщницы пенсионерка не запомнила, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

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