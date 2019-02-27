Цены на овощи и фрукты уронили прожиточный минимум омичей

Об этом в ходе сегодняшнего заседания правительства Омской области рассказал вице-губернатор Владимир Куприянов. По его словам, по сравнению с предыдущим годом в четвертом квартале прожиточный минимум снизился примерно на 4,3%, или на 404 рубля.