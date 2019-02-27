Цены на овощи и фрукты уронили прожиточный минимум омичей

Posted 27 февраля 2019, 09:20
Published 27 февраля 2019, 09:20
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Об этом в ходе сегодняшнего заседания правительства Омской области рассказал вице-губернатор Владимир Куприянов. По его словам, по сравнению с предыдущим годом в четвертом квартале прожиточный минимум снизился примерно на 4,3%, или на 404 рубля.
«На снижение величины прожиточного минимума наибольшее влияние оказало сезонное понижение цен на овощи и фрукты. Такое снижение в четвертом квартале наблюдается каждый год», – сказал он.
По данным Минтруда, на конец 2018 года величина прожиточного минимума в регионе составила 8942 рубля в расчете на душу населения. Для трудоспособных омичей несколько выше – 9481 рубль, для пенсионеров – 7238 рублей, для детей – 9085 рублей.