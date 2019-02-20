Из-за оттепели в Омске начался сход снега с крыш

В редакцию Города55 обратились местные жители и рассказали об инциденте, произошедшем на улице 10 лет Октября. Проходя мимо жилого дома, омичи сначала услышали скрежет, а затем глухой звук падения. Оказалось, что с крыши пятиэтажного дома упала сосулька диаметром около 10 сантиметров с комом снега. Она пролетела около подъезда и рухнула в палисадник.