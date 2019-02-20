Из-за оттепели в Омске начался сход снега с крыш

Posted 20 февраля 2019, 00:48
Published 20 февраля 2019, 00:48
Modified 19 августа, 20:55
Updated 19 августа, 20:55
В редакцию Города55 обратились местные жители и рассказали об инциденте, произошедшем на улице 10 лет Октября. Проходя мимо жилого дома, омичи сначала услышали скрежет, а затем глухой звук падения. Оказалось, что с крыши пятиэтажного дома упала сосулька диаметром около 10 сантиметров с комом снега. Она пролетела около подъезда и рухнула в палисадник.
Стоит отметить, что крыша у дома скатная, а не плоская. Такие дома как раз и опасны сходом снега и падением сосулек, которые намерзают по краям. На плоских крышах это сведено к минимуму.
К счастью, описанный инцидент обошелся без жертв. Но бывают случаи, когда пешеходам не так везет и сосульки со снегом падают прямо на голову. Напомним, ранее редакция Города55 сообщала о травмировании ребенка — мальчик гулял во дворе своего дома и получил травму головы из-за упавшей с крыши сосульки. Ребенок был госпитализирован.
Пресс-служба Администрации города Омска регулярно напоминает управляющим компаниям, что следить за состоянием крыш домов — их обязанность. Они должны обеспечить своевременное удаление сосулек и снега, а также в наиболее вероятных местах схода снега с крыш ограничить доступ людей и парковку автомобилей. Таким образом, должен производиться ежедневный контроль за состоянием территории на предмет безопасности передвижения местных жителей.
Омичам рекомендуют в случае обнаружения сосулек на скатах крыш обратиться в Государственную жилищную инспекцию Омской области по телефону 69-37-28 или сообщить об опасности по телефону городской единой дежурно-диспетчерской службы 78-78-78.