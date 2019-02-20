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Posted 20 февраля 2019, 00:48

Published 20 февраля 2019, 00:48

Modified 19 августа, 20:55

Updated 19 августа, 20:55

Из-за оттепели в Омске начался сход снега с крыш

Из-за оттепели в Омске начался сход снега с крыш

20 февраля 2019, 00:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Погода в Омске принесла горожанам не только долгожданное потепление, но и весьма опасное сезонное явление — подтаявший снег, скопившийся за время зимы, стал сходить с крыш.

В редакцию Города55 обратились местные жители и рассказали об инциденте, произошедшем на улице 10 лет Октября. Проходя мимо жилого дома, омичи сначала услышали скрежет, а затем глухой звук падения. Оказалось, что с крыши пятиэтажного дома упала сосулька диаметром около 10 сантиметров с комом снега. Она пролетела около подъезда и рухнула в палисадник.

Стоит отметить, что крыша у дома скатная, а не плоская. Такие дома как раз и опасны сходом снега и падением сосулек, которые намерзают по краям. На плоских крышах это сведено к минимуму.

К счастью, описанный инцидент обошелся без жертв. Но бывают случаи, когда пешеходам не так везет и сосульки со снегом падают прямо на голову. Напомним, ранее редакция Города55 сообщала о травмировании ребенка — мальчик гулял во дворе своего дома и получил травму головы из-за упавшей с крыши сосульки. Ребенок был госпитализирован.

Пресс-служба Администрации города Омска регулярно напоминает управляющим компаниям, что следить за состоянием крыш домов — их обязанность. Они должны обеспечить своевременное удаление сосулек и снега, а также в наиболее вероятных местах схода снега с крыш ограничить доступ людей и парковку автомобилей. Таким образом, должен производиться ежедневный контроль за состоянием территории на предмет безопасности передвижения местных жителей.

Омичам рекомендуют в случае обнаружения сосулек на скатах крыш обратиться в Государственную жилищную инспекцию Омской области по телефону 69-37-28 или сообщить об опасности по телефону городской единой дежурно-диспетчерской службы 78-78-78.

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