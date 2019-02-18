В воскресенье на дорогах Омска поймали двух нетрезвых водителей

Около 16:45 сотрудники вневедомственной охраны патрулировали Центральный округ и издалека заметили, что на улице Куйбышева автомобиль съехал на обочину. Сотрудники Росгвардии поспешили к транспортному средству для возможного оказания помощи.
Однако водитель и пассажир автомобиля «Мерседес» в помощи не нуждались и решили убежать от авто, однако росгвардейцы их оперативно задержали. В ходе беседы выяснилось, что водитель был пьян и не справился с управлением. Ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 58-летний водитель «Мерседеса» был передан экипажу ГИБДД для дальнейшего разбирательства.
Другое задержание водителя с признаками опьянения произошло тем же вечером. На улице Кирова экипаж вневедомственной охраны увидел на проезжей части у светофора два разбитых автомобиля. Росгвардейцы поспешили к месту ДТП для проверки состояния водителей.
В медицинской помощи водители не нуждались, но у одного из них росгвардейцы заметили признаки алкогольного опьянения. Водителя автомобиля «ВАЗ-2110», въехавшего в задний бампер «Митсубиши», также передали прибывшему экипажу ГИБДД, пояснили в пресс-службе омской Росгвардии.