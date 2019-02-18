В воскресенье на дорогах Омска поймали двух нетрезвых водителей

Однако водитель и пассажир автомобиля «Мерседес» в помощи не нуждались и решили убежать от авто, однако росгвардейцы их оперативно задержали. В ходе беседы выяснилось, что водитель был пьян и не справился с управлением. Ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 58-летний водитель «Мерседеса» был передан экипажу ГИБДД для дальнейшего разбирательства.