Омичу грозит 7 лет за посылку со стероидами из Беларуси

Как выяснилось во время оперативно-розыскных мероприятий, омич в начале февраля в интернете заказал из Беларуси сильнодействующие анаболические стероиды.
«По заключению экспертов изъятый препарат является анаболическим стероидом и содержит в своем составе вещество, относящееся к сильнодействующим веществам», — пояснили в пресс-службе омской таможни.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Теперь ему грозит 7 лет тюрьмы и штраф вплоть до 1 млн рублей.
Отметим, что это не первый случай, когда омичи заказывают запрещенные вещества через интернет. В ноябре прошлого года за посылку с белорусскими стероидами омич получил 3 года условного наказания. Еще одного горожанина осудили на 1 год условного наказания.