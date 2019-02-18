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Омичу грозит 7 лет за посылку со стероидами из Беларуси

Омичу грозит 7 лет за посылку со стероидами из Беларуси

18 февраля 2019, 16:37
Фото: пресс-служба Сибирского таможенного управления
Накануне омские таможенники задержали омича с пакетом запрещенных веществ после того, как он получил пакет со 100 белыми таблетками на почте.

Как выяснилось во время оперативно-розыскных мероприятий, омич в начале февраля в интернете заказал из Беларуси сильнодействующие анаболические стероиды.

«По заключению экспертов изъятый препарат является анаболическим стероидом и содержит в своем составе вещество, относящееся к сильнодействующим веществам», — пояснили в пресс-службе омской таможни.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Теперь ему грозит 7 лет тюрьмы и штраф вплоть до 1 млн рублей.

Отметим, что это не первый случай, когда омичи заказывают запрещенные вещества через интернет. В ноябре прошлого года за посылку с белорусскими стероидами омич получил 3 года условного наказания. Еще одного горожанина осудили на 1 год условного наказания.

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