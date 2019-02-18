«Натали Турс» оставила омичку с ребенком в Черногории без гостиницы

Как сообщается на сайте суда, омичка в январе 2018 года забронировала и оплатила тур на 13 ночей в Черногорию на себя и свою шестилетнюю дочь в турфирме «Натали Турс». В плату входило размещение в отеле, авиабилеты туда и обратно, страховка и трансфер.