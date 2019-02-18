«Натали Турс» оставила омичку с ребенком в Черногории без гостиницы

Как сообщается на сайте суда, омичка в январе 2018 года забронировала и оплатила тур на 13 ночей в Черногорию на себя и свою шестилетнюю дочь в турфирме «Натали Турс». В плату входило размещение в отеле, авиабилеты туда и обратно, страховка и трансфер.
Через полгода, 4 июля, ООО «Панорама Тур», торговой маркой которого является «Натали Турс», в одностороннем порядке объявило, что все туры до 30 сентября 2018 года аннулированы.
Омичке сообщили, что туроператор не оплатил их с дочерью проживание в отеле. Оплаченными услугами по перелету, трансферу и страховкой истица воспользовалась, но деньги за отель туроператор так и не вернул.
В суде с турфирмы взыскали потраченные деньги за размещение в отеле, компенсацию морального вреда, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. Всего, по решению суда, омичка должна получить от туроператора 343 тыс. рублей.
В пресс-службе Советского районного суда отметили, что позже с таким же иском в суд обратился еще один омич.