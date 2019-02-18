Муниципальные похоронщики работали с покойниками без дезинфекции

При всем этом работники комбината не проходят плановый ежегодный медосмотр. В документах проверки обозначено, что из 65 сотрудников КСУ, обязанных пройти процедуру, медосмотр по факту прошли только 26 человек. Об этом говорит заключительный акт ООО «ММЦ Здоровье» от 29 ноября 2018 года.