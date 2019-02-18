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Муниципальные похоронщики работали с покойниками без дезинфекции

Муниципальные похоронщики работали с покойниками без дезинфекции

18 февраля 2019, 14:45
Фото: pixabay.com
Государственная инспекция труда в Омской области провела внеплановую проверку БУ «Комбинат специальных услуг». В работе муниципальных похоронщиков были найдены серьезные нарушения.

Согласно отчету инспекторов, на предприятии нарушены санитарные условия – с 2016 года работники «КСУ» в течение двух лет, с 2016 года, не обеспечены смывающими и обезвреживающими средствами. На предприятии отсутствуют личные карточки учета выдачи работникам обеззараживающих средств.

Также с 2016 года рабочим предприятия не выдаются специальные средства индивидуальной защиты. В их число должны входить спецодежда, спецобувь, перчатки, головные уборы и респираторы. Подобная форма для похоронщиков обязательна.

При всем этом работники комбината не проходят плановый ежегодный медосмотр. В документах проверки обозначено, что из 65 сотрудников КСУ, обязанных пройти процедуру, медосмотр по факту прошли только 26 человек. Об этом говорит заключительный акт ООО «ММЦ Здоровье» от 29 ноября 2018 года.

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