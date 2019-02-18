Дмитрий Сычев готов завершить футбольную карьеру, но не готов вернуться в Омск

«Это моя жизнь, и игра всегда будет на первом месте. Своими знаниями хочу помочь российскому футболу. Чувствую себя патриотом. Футбол дал мне все. После учебы уже можно будет идти и помогать российскому футболу», - рассказал Дмитрий Сычев.