Дмитрий Сычев готов завершить футбольную карьеру, но не готов вернуться в Омск

Некоторое время назад Сычев играл за команду «Казанка», резервную команду московского «Локомотива». Однако сейчас воспитанник омского футбола ни за кого не выступает.
В своем интервью порталу «Спорт-Экспресс» футболист рассказал, что вместо игр он занимается изучением менеджмента и маркетинга по программе FIFA. Сычев пояснил, что совсем уходить из спорта не собирается, но помогать отечественному спорту будет по-другому.
«Это моя жизнь, и игра всегда будет на первом месте. Своими знаниями хочу помочь российскому футболу. Чувствую себя патриотом. Футбол дал мне все. После учебы уже можно будет идти и помогать российскому футболу», - рассказал Дмитрий Сычев.
Спортсмен поделился, что хочет остаться в московском «Локомотиве» после завершения карьеры. На вопрос о возвращении в родной город Дмитрий Сычев не ответил.