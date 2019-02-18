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Дмитрий Сычев готов завершить футбольную карьеру, но не готов вернуться в Омск

Дмитрий Сычев готов завершить футбольную карьеру, но не готов вернуться в Омск

18 февраля 2019, 08:30
Фото: fckazanka.ru
Воспитанник омского футбола, некогда нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычев, по всей видимости, готов завершить карьеру футболиста. Сейчас он не играет ни за одну команду.

Некоторое время назад Сычев играл за команду «Казанка», резервную команду московского «Локомотива». Однако сейчас воспитанник омского футбола ни за кого не выступает.

В своем интервью порталу «Спорт-Экспресс» футболист рассказал, что вместо игр он занимается изучением менеджмента и маркетинга по программе FIFA. Сычев пояснил, что совсем уходить из спорта не собирается, но помогать отечественному спорту будет по-другому.

«Это моя жизнь, и игра всегда будет на первом месте. Своими знаниями хочу помочь российскому футболу. Чувствую себя патриотом. Футбол дал мне все. После учебы уже можно будет идти и помогать российскому футболу», - рассказал Дмитрий Сычев.

Спортсмен поделился, что хочет остаться в московском «Локомотиве» после завершения карьеры. На вопрос о возвращении в родной город Дмитрий Сычев не ответил.

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