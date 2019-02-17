Житель Челябинска приехал в Омск и лишился полумиллиона рублей

Как выяснилось, мужчина является торговым представителем одной из российских компаний и в Омск приехал по делам. Около 16 часов дня он припарковал свою «ГАЗель Некст» на Космическом проспекте, а сам пошел решать деловые вопросы. Буквально через полчаса житель Челябинска вернулся к автомобилю и обнаружил, что машина вскрыта, а из салона пропала сумка с крупной суммой денег.
Как установили полицейские, грабитель взломал замок автомобиля и проник в салон. Оттуда он забрал сумку, в которой было почти 467 тысяч рублей, пишет «Вечерний Омск».
В четверг, 14 февраля, по факту кражи в крупном размере было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. На данный момент устанавливается личность преступника.