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Житель Челябинска приехал в Омск и лишился полумиллиона рублей

Житель Челябинска приехал в Омск и лишился полумиллиона рублей

17 февраля 2019, 14:10
Фото: pixabay.com
Накануне в полицию Омска обратился 44-летний житель южноуральской столицы. Полицейским он сообщил, что из салона его авто пропали деньги, пока он отходил по делам.

Как выяснилось, мужчина является торговым представителем одной из российских компаний и в Омск приехал по делам. Около 16 часов дня он припарковал свою «ГАЗель Некст» на Космическом проспекте, а сам пошел решать деловые вопросы. Буквально через полчаса житель Челябинска вернулся к автомобилю и обнаружил, что машина вскрыта, а из салона пропала сумка с крупной суммой денег.

Как установили полицейские, грабитель взломал замок автомобиля и проник в салон. Оттуда он забрал сумку, в которой было почти 467 тысяч рублей, пишет «Вечерний Омск».

В четверг, 14 февраля, по факту кражи в крупном размере было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. На данный момент устанавливается личность преступника.

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