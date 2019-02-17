Заведующую школы искусств подозревают в махинациях с деньгами минобразования

Поводом для особого изучения ее деятельности стало то, что женщина сама себя назначила преподавателем в Ключевском филиале школы искусств. При этом «работала» она лишь на бумаге, а зарплату получала ежемесячно. С 1 сентября до середины декабря прошлого года на счет женщины поступило почти 37 тыс. рублей.
Еще 37 тыс. рублей директор школы сняла со счета минобразования под предлогом оплаты административных штрафов филиалов Ачаирский, Красноярский и Лузинский.
Позже стало известно, что заведующая похитила со счета еще 117 тысяч рублей якобы на покупку музыкальных инструментов. Однако музыкальный арсенал ни одного из филиалов школы искусств так и не пополнился.
По данным «Вечернего Омска», на заведующую детской школы искусств завели уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.