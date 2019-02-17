Заведующую школы искусств подозревают в махинациях с деньгами минобразования

Поводом для особого изучения ее деятельности стало то, что женщина сама себя назначила преподавателем в Ключевском филиале школы искусств. При этом «работала» она лишь на бумаге, а зарплату получала ежемесячно. С 1 сентября до середины декабря прошлого года на счет женщины поступило почти 37 тыс. рублей.