Вместе с теплой погодой в Омск придут снежные метели

В ночь на понедельник, 18 февраля, в Омской области похолодает до -17 градусов. Днем же температура воздуха поднимется до -4...-9 градусов. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с. Ожидается небольшой снег ночью повсеместно, днем в отдельных районах области.
Во вторник, 19 февраля, ночью температура воздуха опустится до -15, в дневное время потеплеет до -1 градуса. В этот день на территории области будет ветрено - ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Ночью и днем пройдет небольшой, местами умеренный снег.
В среду, 20 февраля, ночью воздух остынет до -12 градусов, при прояснении может похолодать до -20 градусов. Днем температура ожидается не ниже -10 градусов. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 4-9 м/с, небольшой, местами умеренный снег, а также синоптики обещают метель.