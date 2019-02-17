Вместе с теплой погодой в Омск придут снежные метели

Во вторник, 19 февраля, ночью температура воздуха опустится до -15, в дневное время потеплеет до -1 градуса. В этот день на территории области будет ветрено - ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Ночью и днем пройдет небольшой, местами умеренный снег.