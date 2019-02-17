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Вместе с теплой погодой в Омск придут снежные метели

Вместе с теплой погодой в Омск придут снежные метели

17 февраля 2019, 13:00
Фото: pixabay.com
По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие три дня в регионе сохранится теплая погода, но и днем, и ночью по всей области будет идти снег.

В ночь на понедельник, 18 февраля, в Омской области похолодает до -17 градусов. Днем же температура воздуха поднимется до -4...-9 градусов. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с. Ожидается небольшой снег ночью повсеместно, днем в отдельных районах области.

Во вторник, 19 февраля, ночью температура воздуха опустится до -15, в дневное время потеплеет до -1 градуса. В этот день на территории области будет ветрено - ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Ночью и днем пройдет небольшой, местами умеренный снег.

В среду, 20 февраля, ночью воздух остынет до -12 градусов, при прояснении может похолодать до -20 градусов. Днем температура ожидается не ниже -10 градусов. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 4-9 м/с, небольшой, местами умеренный снег, а также синоптики обещают метель.

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