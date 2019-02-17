Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске после лобового столкновения загорелись две иномарки

В Омске после лобового столкновения загорелись две иномарки

17 февраля 2019, 08:30
Фото: vk.com/chp55
Вчера вечером, около 22 часов, в дежурную часть ГУ МЧС России по Омской области сообщили о возгорании двух автомобилей после ДТП.

Авария произошла на улице 70 лет Октября. Лоб в лоб столкнулись «Шевроле Кобальт» и «Тойота Витц», после чего огонь охватил оба капота авто.

На место аварии пожарные прибыли через 6 минут после сообщения. Как уточнили в пресс-службе ведомства, к ликвидации пожара привлекли 2 пожарные машины и 10 специалистов. Данных о пострадавших пока нет.

В паблике «ЧП Омск» омичи опубликовали фото и видео происшествия. По их словам, на момент приезда «скорой» все участники аварии были живы, но водитель «Шевроле» чувствовал себя неважно.

Обновлено: по данным УМВД России по Омской области, 26-летний водитель «Тойота Виста» вылетел на встречную полосу и врезался в «Шевролет Кобальт». В результате лобового столкновения пострадали водитель «Шевроле» и четверо его пассажиров - 20-летняя девушка и трое мужчин в возрасте от 46 до 20 лет.

Сейчас проводится проверка, в ходе которой установятся все детали и причины происшествия.

#Новости#ДТП с пострадавшими#ДТП#Омск сегодня#Происшествия
Подпишитесь
Омск заботливый
Сегодня, 11:23
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18