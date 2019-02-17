В Омске после лобового столкновения загорелись две иномарки

Обновлено: по данным УМВД России по Омской области, 26-летний водитель «Тойота Виста» вылетел на встречную полосу и врезался в «Шевролет Кобальт». В результате лобового столкновения пострадали водитель «Шевроле» и четверо его пассажиров - 20-летняя девушка и трое мужчин в возрасте от 46 до 20 лет.