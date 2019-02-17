В Омске после лобового столкновения загорелись две иномарки

Авария произошла на улице 70 лет Октября. Лоб в лоб столкнулись «Шевроле Кобальт» и «Тойота Витц», после чего огонь охватил оба капота авто.
На место аварии пожарные прибыли через 6 минут после сообщения. Как уточнили в пресс-службе ведомства, к ликвидации пожара привлекли 2 пожарные машины и 10 специалистов. Данных о пострадавших пока нет.
В паблике «ЧП Омск» омичи опубликовали фото и видео происшествия. По их словам, на момент приезда «скорой» все участники аварии были живы, но водитель «Шевроле» чувствовал себя неважно.
Обновлено: по данным УМВД России по Омской области, 26-летний водитель «Тойота Виста» вылетел на встречную полосу и врезался в «Шевролет Кобальт». В результате лобового столкновения пострадали водитель «Шевроле» и четверо его пассажиров - 20-летняя девушка и трое мужчин в возрасте от 46 до 20 лет.
Сейчас проводится проверка, в ходе которой установятся все детали и причины происшествия.