Омичи старше 80 лет теперь получают более 10 тысяч надбавки к пенсии

Пенсионеры-долгожители, достигшие 80-ти лет, будут получать увеличенную выплату в двойном размере. Согласно пенсионному законодательству, в этом году размер выплаты равен 10 668 рублям.
Как поясняют в пресс-службе ПФР, пенсия будет увеличена автоматически и в Пенсионный фонд обращаться не нужно. Однако увеличение коснется только тех, кто получает страховую пенсию по старости.
Кроме этого, удвоение фиксированной выплаты не предусмотрено инвалидам I группы, так как они уже получают двойной размер этой выплаты согласно своему статусу. Также это не касается тех, кто получает пенсию по потере кормильца.
Помимо увеличения фиксированной выплаты, по достижении 80 лет можно обратиться в управление ПФР по месту получения пенсии за оформлением компенсационной выплаты по уходу за пенсионером. Ее начисляют, если за ним ухаживает трудоспособный неработающий гражданин.
«Тот, кто ухаживает, может не быть родственником и даже не жить вместе с пенсионером. Ухаживающему при этом будет засчитываться страховой стаж и 1,8 балла за каждый год ухода», - пояснили в пресс-службе омского отделения ПФР.