Омич намерен отсудить у больницы имени Кабанова 1 млн рублей за смерть отца

Как следует из материалов дела, ночью 8 октября прошлого года в больницу имени Кабанова поступил омич, у которого фельдшеры «скорой» диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Однако дежурный врач увидел только ушиб мягких тканей головы и правосторонний посттравматический средний отит.
Без госпитализации мужчине дали направление к лору и травматологу и отпустили домой. Дома омич почувствовал себя хуже и его вернули в БУЗОО «ГК БСМП № 1».
Теперь в отделении нейрохирургии ему был поставлен диагноз тяжелая открытая черепно-мозговая травма и проведена операция. Через три дня, 11 октября, мужчина скончался, не приходя в сознание.
Сын умершего омича подал в суд на Городскую клиническую больницу №1 имени Кабанова и намерен получить от медучреждения моральную компенсацию в сумме 1 млн рублей. Судебное заседание назначено на понедельник, 18 февраля.