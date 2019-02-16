Омич намерен отсудить у больницы имени Кабанова 1 млн рублей за смерть отца

Как следует из материалов дела, ночью 8 октября прошлого года в больницу имени Кабанова поступил омич, у которого фельдшеры «скорой» диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Однако дежурный врач увидел только ушиб мягких тканей головы и правосторонний посттравматический средний отит.