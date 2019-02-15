VK Music и BOOM ищут начинающих исполнителей хип-хопа, рока, поп-музыки и EDM

«ВКонтакте — крупнейшая цифровая лицензионная музыкальная экосистема России. Наша миссия — не только поставлять пользователям VK и BOOM качественный контент, но и поддерживать начинающих исполнителей. Именно в VK начинали творческий путь многие звёзды: Монеточка, Гречка и другие артисты. Мы верим, что среди нашей аудитории огромное множество талантливых авторов, чьи песни совсем скоро будут бить новые рекорды. Поэтому запуск серии конкурсов для начинающих исполнителей — это уникальный шанс для тех, кто хочет реализовать себя в музыкальной индустрии и найти своих слушателей».