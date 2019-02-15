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VK Music и BOOM ищут начинающих исполнителей хип-хопа, рока, поп-музыки и EDM

VK Music и BOOM ищут начинающих исполнителей хип-хопа, рока, поп-музыки и EDM

15 февраля 2019, 18:40
Фото: pixabay.com
VK Music и BOOM запускают серию конкурсов для начинающих исполнителей хип-хопа, рока, поп-музыки и EDM. Победители подпишут контракт с лейблом StartUp Music и получат поддержку в продвижении своей музыки ВКонтакте.

Чтобы принять участие в конкурсе, исполнителю или группе необходимо разместить в своём сообществе плейлист с 3-5 лучшими треками и хештегом #vkmusictalents. По итогам конкурса редакция ВКонтакте выберет 5 лучших исполнителей или коллективов в каждом жанре. Предпочтение отдаётся музыкантам, чьё творчество представлено только ВКонтакте или BOOM.

Подать заявку на участие в конкурсе музыканты в жанре хип-хоп могут с 15 по 28 февраля, авторы поп-музыки — с 1 по 14 марта, EDM-исполнители — с 15 по 28 марта, рок-музыканты — с 29 марта по 11 апреля. Итоги каждого конкурса будут опубликованы в сообществе VK Music.

Роман Богаутов, руководитель продвижения VK Music:

«ВКонтакте — крупнейшая цифровая лицензионная музыкальная экосистема России. Наша миссия — не только поставлять пользователям VK и BOOM качественный контент, но и поддерживать начинающих исполнителей. Именно в VK начинали творческий путь многие звёзды: Монеточка, Гречка и другие артисты. Мы верим, что среди нашей аудитории огромное множество талантливых авторов, чьи песни совсем скоро будут бить новые рекорды. Поэтому запуск серии конкурсов для начинающих исполнителей — это уникальный шанс для тех, кто хочет реализовать себя в музыкальной индустрии и найти своих слушателей».

Валерий Дробыш, генеральный директор и продюсер лейбла StartUp Music:

«Мы с командой не навязываем своё видение и не выдумываем легенд: всё, что происходит, — искренне. Настоящие истории обыкновенных ребят, которые мы помогаем артистам рассказать и раскрыть через творчество. При поддержке наших друзей из ВКонтакте анализируем и вовлекаем аудиторию пользователей популярной соцсети».

Миссия лейбла StartUp Music — создание современного музыкального контента. Компания привлекает молодых талантливых артистов, помогая им выстраивать и проходить уникальный путь, грамотно раскрывать потенциал.

#Новости#Социальная сеть#ВКонтакте#Общество
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