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В Омске судимый за распространение наркотиков студент взялся за старое

В Омске судимый за распространение наркотиков студент взялся за старое

15 февраля 2019, 13:47
Фото: vk.com/55mvd
Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о том, что судимый в 2016 году за наркопреступление студент одного из вузов вновь занимается незаконным распространением наркотиков.

Ночью 25-летний подозреваемый был задержан в Октябрьском округе во время раскладки очередных партий по тайникам, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Во время досмотра у фигуранта изъяли 15 граммов синтетического наркотического средства «мефедрон», а также телефон с адресами тайников-закладок, перепиской и контактами куратора. После этого оперативники нашли 6 закладок, оставленных фигурантом в разных частях города, изъято почти 65 граммов «мефедрона».

По материалам проверки возбуждено 7 уголовных дел. Теперь студенту грозит до 20 лет лишения свободы.

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