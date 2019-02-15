В Омске судимый за распространение наркотиков студент взялся за старое

Во время досмотра у фигуранта изъяли 15 граммов синтетического наркотического средства «мефедрон», а также телефон с адресами тайников-закладок, перепиской и контактами куратора. После этого оперативники нашли 6 закладок, оставленных фигурантом в разных частях города, изъято почти 65 граммов «мефедрона».