В Омске судимый за распространение наркотиков студент взялся за старое

Ночью 25-летний подозреваемый был задержан в Октябрьском округе во время раскладки очередных партий по тайникам, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Во время досмотра у фигуранта изъяли 15 граммов синтетического наркотического средства «мефедрон», а также телефон с адресами тайников-закладок, перепиской и контактами куратора. После этого оперативники нашли 6 закладок, оставленных фигурантом в разных частях города, изъято почти 65 граммов «мефедрона».
По материалам проверки возбуждено 7 уголовных дел. Теперь студенту грозит до 20 лет лишения свободы.