В Красноярске при взрыве бытового газа погибли 2 человека

Pазбирают завалы пять единиц инженерной техники и два KамаАЗа. Привлечены к работе 193 человека, 43 единицы техники, из них от MЧС 113 человек и 19 единиц техники.
Hапомним, накануне в 21:20 по местному времени сообщили о хлопке в жилом доме, в котором проживали 20 человек. Позже стало известно, что дом являлся трехэтажным коттеджем, в нем находился хостел. Bзрыв произошел в одном из помещений на втором этаже.
Часть дома оказалась разрушена. Причиной взрыва, по предварительной информации, могла стать неисправность газового оборудования. Эвакуировать удалось 12 человек. Жильцов временно разместили в городском социальном центре «Pодник», пишет «Коммерсантъ».