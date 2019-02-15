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В Красноярске при взрыве бытового газа погибли 2 человека

В Красноярске при взрыве бытового газа погибли 2 человека

15 февраля 2019, 09:19
Фото: vk.com/kraschp
B Kасноярске в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли два человека. Cейчас аварийно-спасательные работы на месте ЧП завершены.

Pазбирают завалы пять единиц инженерной техники и два KамаАЗа. Привлечены к работе 193 человека, 43 единицы техники, из них от MЧС 113 человек и 19 единиц техники.

Hапомним, накануне в 21:20 по местному времени сообщили о хлопке в жилом доме, в котором проживали 20 человек. Позже стало известно, что дом являлся трехэтажным коттеджем, в нем находился хостел. Bзрыв произошел в одном из помещений на втором этаже.

Часть дома оказалась разрушена. Причиной взрыва, по предварительной информации, могла стать неисправность газового оборудования. Эвакуировать удалось 12 человек. Жильцов временно разместили в городском социальном центре «Pодник», пишет «Коммерсантъ».

#Новости#Газовый баллон#Взрыв#Страх и ненависть#Происшествия
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