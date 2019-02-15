В Красноярске при взрыве бытового газа погибли 2 человека

Hапомним, накануне в 21:20 по местному времени сообщили о хлопке в жилом доме, в котором проживали 20 человек. Позже стало известно, что дом являлся трехэтажным коттеджем, в нем находился хостел. Bзрыв произошел в одном из помещений на втором этаже.