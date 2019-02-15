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Участница скандала с шантажом чиновников уволилась из мэрии Омска

Участница скандала с шантажом чиновников уволилась из мэрии Омска

15 февраля 2019, 14:50
Фото: Город55
БУ «Транссигнал» остался без директора – Натела Троценко, ставшая жертвой неизвестных шантажистов, покинула свой пост. Предприятие на время возглавил ее заместитель Игорь Кучук.

Последним днем работы для Нателы Троценко в БУ «Транссигнал» стало 12 февраля. Женщина проработала на посту директора учреждения 14,5 лет – с сентября 2004 года. Как пояснили Городу55 в департаменте транспорта Омска, у Троценко закончился трудовой контракт.

«Натела Троценко уволилась по истечении трудового контракта. По обоюдной договоренности работника и департамента транспорта было принято решение не продлевать контракт», - сообщили в ведомстве.

Напомним, Троценко стала участницей скандала с шантажом городских чиновников. Неизвестные направили тогда еще директору «Транссигнала» письмо с угрозами. В случае отказа от условий Троценко пугали опубликованием компрометирующих ее учреждение материалов в прессе. Условия вымогатели предложили обсудить по электронной почте. Женщина отказалась идти на поводу у шантажистов и обратилась с заявлением в полицию.

Через несколько дней общественная организация «Оплот» выпустила материал «Коррупция в омском транспорте: тяжелое наследство. Расследование «Оплота» по делам прошлых лет». В нем подробно рассказывалось о якобы нескольких коррупционных составляющих, которые имеются в работе БУ «Транссигнал».

Директор департамента транспорта Омска Вялков в комментарии Городу55 уже заявил, что не видит связи между шантажом и публикацией расследования «Оплота». В свою очередь сопредседатель общественной организации Андрей Ткачук, явно не ожидавший подобных заявлений от чиновника, заявил Городу55, что ему уже продемонстрировали письмо вымогателей и информации про деятельность «Транссигнала» там было намного больше, чем в расследовании «Оплота».

Через несколько дней кальку с расследования «Оплота» выпустили оппозиционеры из омского штаба Алексея Навального. Координатор штаба Ольга Картавцева отказалась официально разговаривать с Городом55 на тему вымогательства.

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