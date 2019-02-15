Участница скандала с шантажом чиновников уволилась из мэрии Омска

Директор департамента транспорта Омска Вялков в комментарии Городу55 уже заявил, что не видит связи между шантажом и публикацией расследования «Оплота». В свою очередь сопредседатель общественной организации Андрей Ткачук, явно не ожидавший подобных заявлений от чиновника, заявил Городу55, что ему уже продемонстрировали письмо вымогателей и информации про деятельность «Транссигнала» там было намного больше, чем в расследовании «Оплота».