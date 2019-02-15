Город55
ГлавноеВсе новости
Суд изменил наказание гендиректору омского завода «ОША»

Суд изменил наказание гендиректору омского завода «ОША»

15 февраля 2019, 15:08
Фото: gtrk-omsk.ru
Суд рассмотрел апелляцию уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Ликеро-водочный завод «Оша», ранее осужденного Куйбышевским районным судом за неуплату налогов.

Суд установил, что фигурант уголовного дела разработал схему сокрытия выручки от продаж в 2013 году около 18 млн литров неучтенной алкогольной продукции при помощи номинальной организации. Также по указанию руководителя предприятия подавались ложные сведения в бухгалтерские документы и налоговые декларации. Таким образом компанией «ОША» неуплаченной оказалась сумма в размере 300 млн рублей.

Суд назначил гендиректору наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, также запретив в течение 2 лет занимать руководящие должности. Суд оставил апелляцию без удовлетворения.

Однако судебная коллегия внесла в приговор изменения в части исключения не соответствующего требованиям закона назначенного дополнительного наказания в виде лишения права занимать руководящие должности, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

#Новости#ОША#Общество#Омск сегодня
Подпишитесь
Омск заботливый
Сегодня, 11:23
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18