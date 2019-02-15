Суд изменил наказание гендиректору омского завода «ОША»

Суд установил, что фигурант уголовного дела разработал схему сокрытия выручки от продаж в 2013 году около 18 млн литров неучтенной алкогольной продукции при помощи номинальной организации. Также по указанию руководителя предприятия подавались ложные сведения в бухгалтерские документы и налоговые декларации. Таким образом компанией «ОША» неуплаченной оказалась сумма в размере 300 млн рублей.