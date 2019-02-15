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Пьяный омич угрожал убийством соседке и пытался вломиться в ее квартиру

Пьяный омич угрожал убийством соседке и пытался вломиться в ее квартиру

15 февраля 2019, 17:10
Фото: pixabay.com
Накануне, 14 февраля, в 23:50 росгвардейцам, патрулирующим маршрут в Советском округе, поступила информация об угрозе физической расправы женщине.

Прибыв на место происшествия, в подъезде жилого дома правоохранители заметили пьяного мужчину, ругающегося нецензурной бранью. Заявительница рассказала, что данный нетрезвый мужчина - ее сосед по площадке, с которым она никогда не общалась. В пьяном состоянии он стал ломиться в ее квартиру, дергая дверь за ручку, угрожая при этом убийством.

Женщина сразу позвонила в полицию. 29-летнего мужчину, ранее привлекавшегося за грабеж, задержали и передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба Росгвардии по Омской области.

#Новости#Росгвардия#Происшествия
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