Пьяный омич угрожал убийством соседке и пытался вломиться в ее квартиру

Прибыв на место происшествия, в подъезде жилого дома правоохранители заметили пьяного мужчину, ругающегося нецензурной бранью. Заявительница рассказала, что данный нетрезвый мужчина - ее сосед по площадке, с которым она никогда не общалась. В пьяном состоянии он стал ломиться в ее квартиру, дергая дверь за ручку, угрожая при этом убийством.