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Мэрия Омска перепишет старинные здания

Мэрия Омска перепишет старинные здания

15 февраля 2019, 14:06
Фото: Город55
Администрация начала готовить предложения по использованию памятников архитектуры.

Как сообщили в депимущества мэрии, уже обследовано 8 из 14 объектов культурного наследия, находящихся в собственности города. Это здания по улицам Суровцева, 1 (которое начали незаконно разбирать), Учебная, 53, 78, 80; Почтовая, 34; Булатова, 39; Рабиновича, 88; Газетный переулок, 3.

«В настоящее время проводится обследование объектов культурного наследия с целью формирования актуальной базы их состояния, паспортизации. По завершении этих работ будут формироваться предложения о дальнейшем использовании зданий», - пояснил директор департамента Дмитрий Махиня.

Затем мэрия планирует обратиться в региональное правительство, чтобы решить вопрос о формировании программы сохранения памятников культурного наследия. «В рамках программы планируется провести работы по восстановлению этих объектов согласно федеральному законодательству», - добавили в департаменте.

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