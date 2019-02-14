В Омске начинается массовый вывоз ларьков с шаурмой и пекарушек (Список)

Согласно документу, большинство выносимых ларьков являются общепитами. Так, с остановки «КДЦ им. Маяковского» пропадет НТО «Пекарушка/Tele2», а с остановки «Рабиновича» исчезнет «Шаурмафия». Рядом с магазином «Дружный мир» исчезнет ларек с фастфудом и табаком. С парковки перед домом 76 на улице Пушкина пропадет ларек с мороженым «Сибхолод», а с площади Ленина исчезнет «Аптека на Лермонтова» и аналогичная точка с мороженым.