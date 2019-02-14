В Омске начинается массовый вывоз ларьков с шаурмой и пекарушек (Список)

В редакцию Города55 попала копия постановления за подписью главы ЦАО Сергея Дмитриенко о выносе 38 НТО на территории округа. Многие из них омичи видят каждый день. Срок выноса объектов – до конца марта 2019 года.
Согласно документу, большинство выносимых ларьков являются общепитами. Так, с остановки «КДЦ им. Маяковского» пропадет НТО «Пекарушка/Tele2», а с остановки «Рабиновича» исчезнет «Шаурмафия». Рядом с магазином «Дружный мир» исчезнет ларек с фастфудом и табаком. С парковки перед домом 76 на улице Пушкина пропадет ларек с мороженым «Сибхолод», а с площади Ленина исчезнет «Аптека на Лермонтова» и аналогичная точка с мороженым.
Полный список ликвидируемых киосков можно увидеть в документе.
Отметим, подобные документы готовятся во всех округах города. За 2018 год только в Октябрьском округе города было вывезено 62 нестационарных торговых объекта, что вдвое больше показателя за 2017 год. По мнению администрации, такие ларьки портят внешний облик города.