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В Омске начинается массовый вывоз ларьков с шаурмой и пекарушек (Список)

В Омске начинается массовый вывоз ларьков с шаурмой и пекарушек (Список)

14 февраля 2019, 12:09
Фото: pxhere.com
Администрация Центрального округа Омска подготовила план выноса нестационарных торговых объектов, нарушающих правила землепользования. Большинство из 38 объектов являются точками общественного питания.

В редакцию Города55 попала копия постановления за подписью главы ЦАО Сергея Дмитриенко о выносе 38 НТО на территории округа. Многие из них омичи видят каждый день. Срок выноса объектов – до конца марта 2019 года.

Согласно документу, большинство выносимых ларьков являются общепитами. Так, с остановки «КДЦ им. Маяковского» пропадет НТО «Пекарушка/Tele2», а с остановки «Рабиновича» исчезнет «Шаурмафия». Рядом с магазином «Дружный мир» исчезнет ларек с фастфудом и табаком. С парковки перед домом 76 на улице Пушкина пропадет ларек с мороженым «Сибхолод», а с площади Ленина исчезнет «Аптека на Лермонтова» и аналогичная точка с мороженым.

Полный список ликвидируемых киосков можно увидеть в документе.

Вынос НТО, ЦАО

Отметим, подобные документы готовятся во всех округах города. За 2018 год только в Октябрьском округе города было вывезено 62 нестационарных торговых объекта, что вдвое больше показателя за 2017 год. По мнению администрации, такие ларьки портят внешний облик города.

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