«Токсичный» коллега. Омская «СР» дистанцировалась от высказываний однопартийца

«Партия не разделяет его мнения – это его личная позиция. Мы с ним обсуждали этот вопрос – он переживает, что если инициатива будет принята на федеральном уровне, то на местах будут определенные перекосы и злоупотребления со стороны чиновников. Я считаю, что у региональных министерств и ведомств должны быть полномочия, чтобы они беспрепятственно могли выезжать на место и делать необходимые замеры именно тогда, когда это необходимо, а не через дни, недели и даже месяцы, как это происходит сейчас. А предприятия за это время уже заканчивают ненормативные выбросы или успевают их скрыть. Таким образом, я полностью поддерживаю предложения омского министра экологии Ильи Лобова и считаю, что эта поправка в федеральный закон просто необходима», – сказал он.