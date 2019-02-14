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«Токсичный» коллега. Омская «СР» дистанцировалась от высказываний однопартийца

«Токсичный» коллега. Омская «СР» дистанцировалась от высказываний однопартийца

14 февраля 2019, 17:28
Фото: "Город55"
Омское отделение партии «Справедливая России» не разделяет слова своего коллеги - депутата Заксобрания Нурлана Картабаева о том, что инициативы регионального правительства по изменению федерального законодательства в сфере контроля за выбросами вредны и ухудшат положение бизнеса.

Об этом Городу55 заявил руководитель регионального отделения партии СР Владимир Гуселетов.

«Партия не разделяет его мнения – это его личная позиция. Мы с ним обсуждали этот вопрос – он переживает, что если инициатива будет принята на федеральном уровне, то на местах будут определенные перекосы и злоупотребления со стороны чиновников. Я считаю, что у региональных министерств и ведомств должны быть полномочия, чтобы они беспрепятственно могли выезжать на место и делать необходимые замеры именно тогда, когда это необходимо, а не через дни, недели и даже месяцы, как это происходит сейчас. А предприятия за это время уже заканчивают ненормативные выбросы или успевают их скрыть. Таким образом, я полностью поддерживаю предложения омского министра экологии Ильи Лобова и считаю, что эта поправка в федеральный закон просто необходима», сказал он.

Напомним, сегодня на заседании Законодательного собрания Омской области руководитель регионального Минприроды Илья Лобов представил поправки в федеральное законодательство, которые, в случае их принятия Госдумой РФ, позволят региональным властям осуществлять экологический надзор за предприятиями без согласования с прокуратурой. Кроме того, они дадут возможность заходить с проверкой на объекты, подлежащие федеральному надзору.

Единственным депутатом, выступившим против поправок, был Нурлан Картабаев.

#Новости#Илья Лобов#Законодательство#Владимир Гуселетов#Выбросы#Омская область#Общество#Омск сегодня
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