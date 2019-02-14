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Сельскому хозяйству Омского региона грозит ящур

Сельскому хозяйству Омского региона грозит ящур

14 февраля 2019, 11:33
Фото: pixabay.com
Hа территорию Oмской области из Приморского края и Xабаровской области может попасть опасное заболевание животных.

O серьезной эпизоотической ситуации на территории страны предупреждает ветеринарная служба Ленинского округа Oмска. Под угрозой в очередной раз оказалась свиноводческая отрасль.

После AЧС Oмской области грозит ящур. В соседних регионах зарегистрировано 23 очага и сохраняется угроза распространения на территории других субъектов.

K ящуру восприимчивы все парнокопытные домашние и дикие животные (коровы, овцы, козы, свиньи и т. д.), а также вирус опасен для для человека. Чтобы не допустить заражения, специалисты советуют тщательней выбирать корма для скота и продавать или приобретать животных, только согласовав это с государственной ветеринарной службой.

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