Сельскому хозяйству Омского региона грозит ящур

K ящуру восприимчивы все парнокопытные домашние и дикие животные (коровы, овцы, козы, свиньи и т. д.), а также вирус опасен для для человека. Чтобы не допустить заражения, специалисты советуют тщательней выбирать корма для скота и продавать или приобретать животных, только согласовав это с государственной ветеринарной службой.