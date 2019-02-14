Сбербанк подумает, как контролировать питание омских школьников

В правительстве отмечают, что по итогам 2018 года омское отделение банка вошло в тройку крупнейших налогоплательщиков в бюджет региона. В том числе за счет ввода в строй крупнейшего в системе Сбербанка контактного центра 7 лет назад. В настоящее время в омском колл-центре работает 2 300 человек.