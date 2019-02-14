Сбербанк подумает, как контролировать питание омских школьников

Компания также рассмотрит варианты содействия в обновлении муниципального общественного транспорта, подвижного состава для пригородных ж/д перевозок и коммунальной техники Омской области, в том числе с использованием лизинга.
Наиболее перспективными направлениями развития сотрудничества стороны считают реализацию совместных программ развития промышленного комплекса, технической обеспеченности и обновления предприятий. Также возможны проведения мероприятий для малого и среднего бизнесов и начинающих предпринимателей.
Как сообщил глава Омской области, уже разработан проект мероприятий со сроками выполнения договоренностей. Следить за выполнением обязанностей сторон будут рабочие группы, которые создадут по итогам сегодняшнего заседания.
В правительстве отмечают, что по итогам 2018 года омское отделение банка вошло в тройку крупнейших налогоплательщиков в бюджет региона. В том числе за счет ввода в строй крупнейшего в системе Сбербанка контактного центра 7 лет назад. В настоящее время в омском колл-центре работает 2 300 человек.