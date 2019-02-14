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Сбербанк подумает, как контролировать питание омских школьников

Сбербанк подумает, как контролировать питание омских школьников

14 февраля 2019, 16:33
Фото: www.omskportal.ru
Сегодня в Сочи губернатор Александр Бурков и председатель Правления Сбербанка Герман Греф заключили соглашение о сотрудничестве. В частности, Сбербанк заинтересован в создании единой системы управления школьным питанием на территории Омской области и рассмотрит возможность участия в программе.

Компания также рассмотрит варианты содействия в обновлении муниципального общественного транспорта, подвижного состава для пригородных ж/д перевозок и коммунальной техники Омской области, в том числе с использованием лизинга.

Наиболее перспективными направлениями развития сотрудничества стороны считают реализацию совместных программ развития промышленного комплекса, технической обеспеченности и обновления предприятий. Также возможны проведения мероприятий для малого и среднего бизнесов и начинающих предпринимателей.

Как сообщил глава Омской области, уже разработан проект мероприятий со сроками выполнения договоренностей. Следить за выполнением обязанностей сторон будут рабочие группы, которые создадут по итогам сегодняшнего заседания.

В правительстве отмечают, что по итогам 2018 года омское отделение банка вошло в тройку крупнейших налогоплательщиков в бюджет региона. В том числе за счет ввода в строй крупнейшего в системе Сбербанка контактного центра 7 лет назад. В настоящее время в омском колл-центре работает 2 300 человек.

#Новости#Сотрудничество#Сбербанк#Продукты питания#Губернатор области#Губернатор#Питание школьников#Экономика#Омск сегодня
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