Омичей предупредили о «тульском» сливочном масле

Масло «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое жирностью 72,5%, по информации на упаковке, было произведено ООО «МОЛТРЕЙД», которое зарегистрировано в Туле по улице Братьев Жабровых, д. 12. Однако проверка Роспотребнадзора дала неожиданный результат.
«При проведении административного расследования вышеуказанный субъект предпринимательской деятельности, а также признаки его производственной деятельности не были установлены. По данному адресу расположен 9-этажный жилой дом», – сообщает Управление.
В ведомстве омичей просят быть внимательными к покупаемой продукции. Если на прилавках магазинов обнаруживается фальсификат, следует сообщать об этом в Управление Роспотребнадзора.