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Мэрия Омска взыскивает с ТГК-11 еще 20 млн рублей за аренду

Мэрия Омска взыскивает с ТГК-11 еще 20 млн рублей за аренду

14 февраля 2019, 18:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Арбитражный суд Омской области приступил к рассмотрению иска департамента имущественных отношений к АО «ТГК-11». С поставщика тепла городские чиновники требуют 19,8 млн рублей задолженности по договору аренды.

Согласно документам суда, речь идет о договоре аренды земельного участка от 12 июля 2012 года №ДГУ/12-2784-С-13. За земли под своими объектами ТГК-11, по мнению юристов депимущества, не платила в течение года – с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Исковое заявление подано 7 февраля 2019 года. Отметим, ранее мэрия Омска уже взыскала с предприятия 29 млн рублей по договору аренду земли под золоотвалом ТЭЦ-4. Как выяснилось, изначально стоимость аренды земли под золоотвалом исчислялась 967 млн рублей, но ошибку в базе Единого государственного реестра недвижимости устранили через суд, изменив стоимость на 1,685 млрд рублей.

Напомним, по итoгам 2018 года AО «ТГК-11» увеличило выручку на 900 млн рублей до 19,5 млрд рублей. В компании отметили, что выручка от реализации электроэнергии снизилась на 1 млн рублей, сумма составила 6,9 млрд рублей.

#Новости#Аренда земли#Департамент имущественных отношений#ТЭЦ#Экономика#Омск сегодня
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