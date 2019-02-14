Мэрия Омска взыскивает с ТГК-11 еще 20 млн рублей за аренду

Согласно документам суда, речь идет о договоре аренды земельного участка от 12 июля 2012 года №ДГУ/12-2784-С-13. За земли под своими объектами ТГК-11, по мнению юристов депимущества, не платила в течение года – с 1 января по 31 декабря 2018 года.