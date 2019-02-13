В День всех влюбленных пользователи «ВКонтакте» смогут выразить свои чувства анонимно

Чтобы отправить анонимное признание, нужно зайти в сервис «Коробка для валентинок», ввести текст и указать получателя — им может быть любой пользователь «ВКонтакте». Все валентинки будут вручены 14 февраля.
Послание останется анонимным, если адресат не отправил валентинку в ответ. Если же признания оказались взаимными, то сервис покажет авторов открыток и предложит им связаться друг с другом во «ВКонтакте».
Кроме этого, у пользователей будет возможность отправить валентинку в будущее. Адресаты получат открытки 14 февраля в следующем году.
«Коробка для валентинок» создана на платформе VK Apps и доступна как в веб-версии «ВКонтакте», так и в мобильном приложении VK для iOS и Android.
Платформа VK Apps была запущена в августе 2018 года и на ней уже появились более 1500 сервисов. Они помогают решать повседневные задачи, не засоряя память телефона новыми приложениями: сервисы запускаются внутри соцсети.