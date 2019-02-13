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В День всех влюбленных пользователи «ВКонтакте» смогут выразить свои чувства анонимно

В День всех влюбленных пользователи «ВКонтакте» смогут выразить свои чувства анонимно

13 февраля 2019, 21:54
Фото: pixabay.com
«ВКонтакте» запускает сервис «Коробка для валентинок», где пользователи смогут отправлять друг другу анонимные поздравления с Днем всех влюбленных.

Чтобы отправить анонимное признание, нужно зайти в сервис «Коробка для валентинок», ввести текст и указать получателя — им может быть любой пользователь «ВКонтакте». Все валентинки будут вручены 14 февраля.

Послание останется анонимным, если адресат не отправил валентинку в ответ. Если же признания оказались взаимными, то сервис покажет авторов открыток и предложит им связаться друг с другом во «ВКонтакте».

vk.com

Кроме этого, у пользователей будет возможность отправить валентинку в будущее. Адресаты получат открытки 14 февраля в следующем году.

«Коробка для валентинок» создана на платформе VK Apps и доступна как в веб-версии «ВКонтакте», так и в мобильном приложении VK для iOS и Android.

Платформа VK Apps была запущена в августе 2018 года и на ней уже появились более 1500 сервисов. Они помогают решать повседневные задачи, не засоряя память телефона новыми приложениями: сервисы запускаются внутри соцсети.

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