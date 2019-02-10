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Posted 10 февраля 2019,, 07:00

Published 10 февраля 2019,, 07:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омский ученый пытается понять механизм работы искусственного интеллекта

10 февраля 2019, 07:00
Молодой ученый из Омска попытался разобраться в принципах работы искусственного интеллекта, объясняя все с точки зрения алгебры и математической логики.

Технологии прочно вошли в нашу жизнь. Без интернета или простого электричества мы будем отрезаны от мира, информации, общения. Искусственный интеллект становится привычной вещью: боты общаются с нами в чатах, исправляют наши орфографические ошибки, распознают лица и даже управляют техникой.

Над вопросом о том, как работает искусственный интеллект и можно ли ему доверить управление пассажирским самолетом, вместе с учеными всего мира думает и молодой омский ученый Артем Шевляков.

Главная задача, которую для себя ставит Артем - понять принципы работы искусственного интеллекта с точки зрения алгебры и математической логики. По его словам, интеллект занимается не совсем серьезными вещами, и доверить ему серьезные задачи пока нельзя.

«Нет научных доказательств, что он будет правильно функционировать, вести себя адекватно. Это большая проблема! Поэтому необходимо изучать модели искусственного интеллекта с теоретических позиций, и я пытаюсь этим заниматься», – цитирует омского ученого ИА «Мир».

Артем Шевляков подчеркивает, что в науке нет места предсказаниям, поэтому каждый шаг искусственного интеллекта должен быть четко выверен и иметь логическое объяснение.

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