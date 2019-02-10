Омский ученый пытается понять механизм работы искусственного интеллекта

Технологии прочно вошли в нашу жизнь. Без интернета или простого электричества мы будем отрезаны от мира, информации, общения. Искусственный интеллект становится привычной вещью: боты общаются с нами в чатах, исправляют наши орфографические ошибки, распознают лица и даже управляют техникой.