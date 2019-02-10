Омский ученый пытается понять механизм работы искусственного интеллекта

Posted 10 февраля 2019,, 07:00
Published 10 февраля 2019,, 07:00
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Технологии прочно вошли в нашу жизнь. Без интернета или простого электричества мы будем отрезаны от мира, информации, общения. Искусственный интеллект становится привычной вещью: боты общаются с нами в чатах, исправляют наши орфографические ошибки, распознают лица и даже управляют техникой.
Над вопросом о том, как работает искусственный интеллект и можно ли ему доверить управление пассажирским самолетом, вместе с учеными всего мира думает и молодой омский ученый Артем Шевляков.
Главная задача, которую для себя ставит Артем - понять принципы работы искусственного интеллекта с точки зрения алгебры и математической логики. По его словам, интеллект занимается не совсем серьезными вещами, и доверить ему серьезные задачи пока нельзя.
«Нет научных доказательств, что он будет правильно функционировать, вести себя адекватно. Это большая проблема! Поэтому необходимо изучать модели искусственного интеллекта с теоретических позиций, и я пытаюсь этим заниматься», – цитирует омского ученого ИА «Мир».
Артем Шевляков подчеркивает, что в науке нет места предсказаниям, поэтому каждый шаг искусственного интеллекта должен быть четко выверен и иметь логическое объяснение.