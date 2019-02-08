Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля 2019,, 04:30

Published 8 февраля 2019,, 04:30

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске представители «Яндекса» и «ВКонтакте» расскажут, как продвигать свой продукт

8 февраля 2019, 04:30
В Омске 9 февраля состоится III Сибирский форум интернет-маркетинга. Местом проведения станет конгресс-холл областного Экспоцентра.

Секретами успешного маркетинга поделятся эксперты из «Яндекса», «ВКонтакте», «amoCRM» и компании «Информационные технологии бизнеса».

Мероприятие пройдет при поддержке правительства Омской области, общественной организации «Опора России» и ИТ-Кластер Сибири.

Представитель компании ВК Александра Черкас расскажет об эффективных бесплатных инструментах для бизнеса, а эксперт «Яндекса» Станислав Чащин будет говорить о новых рекламных продуктах компании и о том, как правильно их использовать для эффективного привлечения клиентов.

Отдельное обсуждение коснется инструмента «Яндекс.Маркет». Главная цель форума- это собрать интернет-маркетологов и представителей бизнеса на одной площадке. Это позволит эффективней решать накопившиеся проблемы и находить пути их решения.

Подать заявку на участие, ознакомиться с программой можно на сайте sibfim.ru.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15