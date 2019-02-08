В Омске представители «Яндекса» и «ВКонтакте» расскажут, как продвигать свой продукт

Представитель компании ВК Александра Черкас расскажет об эффективных бесплатных инструментах для бизнеса, а эксперт «Яндекса» Станислав Чащин будет говорить о новых рекламных продуктах компании и о том, как правильно их использовать для эффективного привлечения клиентов.