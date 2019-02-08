В Омске представители «Яндекса» и «ВКонтакте» расскажут, как продвигать свой продукт

Posted 8 февраля 2019,, 04:30
Published 8 февраля 2019,, 04:30
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Секретами успешного маркетинга поделятся эксперты из «Яндекса», «ВКонтакте», «amoCRM» и компании «Информационные технологии бизнеса».
Мероприятие пройдет при поддержке правительства Омской области, общественной организации «Опора России» и ИТ-Кластер Сибири.
Представитель компании ВК Александра Черкас расскажет об эффективных бесплатных инструментах для бизнеса, а эксперт «Яндекса» Станислав Чащин будет говорить о новых рекламных продуктах компании и о том, как правильно их использовать для эффективного привлечения клиентов.
Отдельное обсуждение коснется инструмента «Яндекс.Маркет». Главная цель форума- это собрать интернет-маркетологов и представителей бизнеса на одной площадке. Это позволит эффективней решать накопившиеся проблемы и находить пути их решения.