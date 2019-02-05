Омича, сбившего на обочине двоих детей, приговорили к 1 году колонии-поселения

Posted 5 февраля 2019, 04:55
Published 5 февраля 2019, 04:55
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 24 сентября 2018 года в селе Воронцовка, когда омич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил шедших по обочине детей. Несовершеннолетние получили телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред их здоровью.
Помимо прочего, суд запретил мужчине в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.