Омича, сбившего на обочине двоих детей, приговорили к 1 году колонии-поселения

Полтавский районный суд Омской области приговорил 54-летнего местного жителя к 1 году лишения свободы в колонии-поселении и обязал выплатить по 200 тыс. рублей двоим несовершеннолетним детям, попавшим под колеса его автомобиля.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 24 сентября 2018 года в селе Воронцовка, когда омич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил шедших по обочине детей. Несовершеннолетние получили телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред их здоровью. Помимо прочего, суд запретил мужчине в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.